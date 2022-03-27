Первый гол Эриксена после возвращения – в видеообзоре матча Нидерланды – Дания

В ночь с 26 на 27 марта мск на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме в товарищеском матче встречались сборные Нидерландов и Дании. Хозяева одержали победу – 4:2. Примечательно, что один из голов датчан забил Кристиан Эриксен, который вернулся в национальную команду, восстановившись от остановки сердца.
Дания уступила Нидерландам, Эриксен забил гол после возвращения
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На 16-й минуте счёт открыл нидерландский нападающий Стивен Бергвейн. Через четыре минуты защитник сборной Дании Янник Вестергор забил ответный мяч. На 29-й минуте защитник хозяев Натан Аке вывел нидерландскую команду вперёд. На 37-й минуте форвард оранжевых Мемфис Депай реализовал пенальти в ворота датчан. На 47-й минуте отличился полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен. На 71-й минуте Бергвейн оформил дубль, установив итоговый счёт матча.
Напомним, в матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1) полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Италии. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером». Зимой датчанин присоединился к английскому «Брентфорду».
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