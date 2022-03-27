Кафу: Левандовски выступает в отличной команде. Зачем ему уходить из «Баварии»?
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Бывший бразильский защитник Кафу поделился мнением о нападающем «Баварии» и сборной Польши Роберте Левандовском.
«Роберт выступает в отличной команде и хорошо себя проявляет, так зачем ему уходить? Игра в «Баварии» помогла ему стать одним из лучших в мире», — приводит слова Кафу Spox.
Соглашение 33-летнего Левандовского и мюнхенского клуба истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает польского форварда в € 50 млн. В нынешнем сезоне Левандовски в 37 матчах во всех турнирах забил 45 голов и отдал четыре результативные передачи. С 2008 года форвард вызывается в сборную Польши.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность трансфера поляка за € 50 млн, но в крайнем случае готова увеличить сумму до € 60 млн.
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