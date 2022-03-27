Эдинсон Кавани ведёт переговоры с «Реалом Сосьедад»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании. В услугах 35-летнего уругвайца заинтересован «Реал Сосьедад», информирует The Sun.

Согласно сведениям источника, Кавани уже провёл первый этап переговоров с представителями «Реала Сосьедад».

Ранее сообщалось, что Эдинсон Кавани не планирует продлевать соглашение с «Манчестер Юнайтед», истекающее в конце сезона-2021/2022. Уругвайский футболист хочет попробовать себя в чемпионате Испании и имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Ла Лиге.

35-летний Кавани подписал контракт с «МЮ» в октябре 2020 года, присоединившись к команде на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий в 12 матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал результативную передачу.