Эдинсон Кавани ведёт переговоры с «Реалом Сосьедад»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании. В услугах 35-летнего уругвайца заинтересован «Реал Сосьедад», информирует The Sun.
Согласно сведениям источника, Кавани уже провёл первый этап переговоров с представителями «Реала Сосьедад».
Ранее сообщалось, что Эдинсон Кавани не планирует продлевать соглашение с «Манчестер Юнайтед», истекающее в конце сезона-2021/2022. Уругвайский футболист хочет попробовать себя в чемпионате Испании и имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Ла Лиге.
35-летний Кавани подписал контракт с «МЮ» в октябре 2020 года, присоединившись к команде на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий в 12 матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал результативную передачу.
- 27 марта 2022
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