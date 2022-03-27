Стала известна сумма, за которую «Эспаньол» может выкупить Вильену у «Краснодара»

Полузащитник «Эспаньола» Тонни де Вильена, арендованный каталонским клубом у «Краснодара», может остаться в Испании, сообщает AS.



По информации источника, каталонцы имеют право выкупа нидерландского хавбека за € 2,5 млн. При этом отмечается, что существует неопределённость насчёт будущего игрока из-за ситуации с контрактами легионеров в чемпионате России.



27-летний Вильена стал футболистом «Краснодара» в 2019 году, перейдя из нидерландского «Фейеноорда» за € 9 млн. Контракт Вильены с «Краснодаром» заканчивается в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Нидерландов в € 7,5 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры нидерландец сыграл в восьми матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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