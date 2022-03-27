«Реал» готов предложить «Арсеналу» за защитника Тирни € 60 млн

Мадридский «Реал» интересуется возможностью приобретения защитника лондонского «Арсенала» Кирана Тирни и готов предложить за шотландского футболиста € 60 млн. Об этом сообщает Sunday Post.

По сведениям источника, лондонский клуб готов рассмотреть предложение по 24-летнему футболисту по приемлемой цене и может отпустить Тирни в Мадрид.



Тирни стал футболистом «Арсенала» летом 2019 года, перейдя из «Селтика» за € 27 млн. В нынешнем сезоне защитник в 22 матчах английской Премьер-лиги забил гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между Тирни и «канонирами» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тирни в € 32 млн.

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