Лука Йович будет работать над уходом из «Реала» летом

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович собирается покинуть испанскую команду в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Espana в «Твиттере».



По сведениям источника, сербский форвард не будет ждать своего шанса в команде Карло Анчелотти и станет активно летом работать над тем, чтобы покинуть «Реал».

24-летний Йович перешёл в испанский клуб из «Айнтрахта» летом 2019 года за € 63 млн. С января по июнь 2021 года форвард играл за немецкую команду на правах аренды. Всего за «Реал» Йович в 49 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре результативные передачи.



Соглашение между Йовичем и «Реалом» истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает сербского нападающего в € 18 млн.

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