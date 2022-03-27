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Хавбек «ПСЖ» недоволен игровым временем в команде

Хавбек «ПСЖ» недоволен игровым временем в команде
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Полузащитник французского «ПСЖ» Юлиан Дракслер недоволен количеством своего игрового времени в команде.

«У меня сложилась непростая ситуация в «ПСЖ». Мне нужно больше игрового времени», — приводит слова Дракслера Sport1.

28-летний Дракслер стал футболистом французского клуба в 2017 году, перейдя из немецкого «Вольфсбурга» в «ПСЖ» за € 36 млн. В нынешнем сезоне немецкий полузащитник в 24 матчах во всех турнирах отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Соглашение между Дракслером и «ПСЖ» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.

В 29 матчах французской Лиги 1 «ПСЖ» набрал 65 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата первое место.

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