Хавбек «ПСЖ» недоволен игровым временем в команде
Поделиться
Полузащитник французского «ПСЖ» Юлиан Дракслер недоволен количеством своего игрового времени в команде.
«У меня сложилась непростая ситуация в «ПСЖ». Мне нужно больше игрового времени», — приводит слова Дракслера Sport1.
28-летний Дракслер стал футболистом французского клуба в 2017 году, перейдя из немецкого «Вольфсбурга» в «ПСЖ» за € 36 млн. В нынешнем сезоне немецкий полузащитник в 24 матчах во всех турнирах отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.
Соглашение между Дракслером и «ПСЖ» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.
В 29 матчах французской Лиги 1 «ПСЖ» набрал 65 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата первое место.
Комментарии
- 28 марта 2022
-
00:10
-
00:03
-
00:01
- 27 марта 2022
-
23:40
-
23:27
-
23:23
-
23:16
-
23:06
-
22:56
-
22:43
-
22:37
-
22:33
-
22:23
-
22:14
-
22:02
-
21:51
-
21:39
-
21:37
-
21:24
-
21:22
-
21:07
-
20:49
-
20:35
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:08
-
19:59
-
19:38
-
19:32
-
19:20
-
19:20
-
19:13
-
19:07
-
18:40
Партнерский контент