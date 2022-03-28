Главный тренер сборной Австрии объявил об уходе со своего поста

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода сообщил, что покинет свой пост.



«Я много думал в последние несколько дней. Вчера я наконец принял решение. Ходили слухи, что я могу продлить контракт. Но больше это не имеет значения, потому что я беру на себя ответственность за наш провал. Для меня было большой честью тренировать эту команду. Это были четыре с половиной замечательных года. Мой преемник может рассчитывать на команду с безупречным характером и отношением к делу. Эта сборная имеет большой потенциал для развития», — приводит слова Фода Reuters.



Напомним, сборная Австрии проиграла Уэльсу (1:2) в полуфинальном стыковом матче отбора чемпионата мира 2022 года и не сумела пробиться в финальную стадию турнира. Уэльс в финале отбора встретится с лучшей командой в противостоянии между сборными Украины и Шотландии.

Новость по теме Уэльс обыграл Австрию благодаря дублю Бэйла и вышел в финал отбора к ЧМ-2022