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Самедов: возможный переход в Азиатскую конфедерацию ударит по российскому футболу

Самедов: возможный переход в Азиатскую конфедерацию ударит по российскому футболу
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о том, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию.

«Возможный переход в Азиатскую конфедерацию ударит по российскому футболу. То, что клубы не будут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а наша сборная не будет играть с сильнейшими сборными, — точно ударит. Подспорье ли, что мы будем играть в азиатской Лиге? Конечно, это выход, если такое возможно», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае лишения или приостановки членства в УЕФА. 31 марта состоится заседание конгресса ФИФА, на котором будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС. Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

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