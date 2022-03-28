Канчельскис: если у России будет реальный вариант с Азиатской конфедерацией — почему нет?

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию.



«Азиатская футбольная конфедерация? Даже не знаю, получится ли провернуть такое. Пока это всё на уровне разговоров. Не думаю, что будет настолько серьёзное отстранение от УЕФА. Хотя мы все думаем, надеемся, а получается всё совсем по-другому.



Естественно, и сборной России, и нашим клубам нужно двигаться дальше, играть, как бы ситуация ни развивалась. Если у России будет реальный вариант с Азиатской конфедерацией футбола, то почему бы и нет? Я работал в Азии, играл в Саудовской Аравии. Мне бы было интересно смотреть такие матчи», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме Самедов: возможный переход в Азиатскую конфедерацию ударит по российскому футболу