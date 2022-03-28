Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: если у России будет реальный вариант с Азиатской конфедерацией — почему нет?

Канчельскис: если у России будет реальный вариант с Азиатской конфедерацией — почему нет?
Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию.

«Азиатская футбольная конфедерация? Даже не знаю, получится ли провернуть такое. Пока это всё на уровне разговоров. Не думаю, что будет настолько серьёзное отстранение от УЕФА. Хотя мы все думаем, надеемся, а получается всё совсем по-другому.

Естественно, и сборной России, и нашим клубам нужно двигаться дальше, играть, как бы ситуация ни развивалась. Если у России будет реальный вариант с Азиатской конфедерацией футбола, то почему бы и нет? Я работал в Азии, играл в Саудовской Аравии. Мне бы было интересно смотреть такие матчи», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме
Самедов: возможный переход в Азиатскую конфедерацию ударит по российскому футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022