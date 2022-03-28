Итальянские футболисты закидали мусором раздевалку после поражения от Северной Македонии

Футболисты сборной Италии закидали мусором раздевалку стадиона «Ренцо Барбера» в Палермо, на котором они проиграли Северной Македонии в рамках полуфинала отбора на чемпионат мира.

Опубликованные видео и фотографии показывают, что итальянские футболисты после поражения от македонцев бурно реагировали на неудовлетворительный результат. Когда они вернулись в раздевалку, стали забрасывать мусором всё вокруг. Итальянцы буквально превратили подтрибунное помещение стадиона в Палермо в свалку.

Напомним, 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев.



Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в мундиале.