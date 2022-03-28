Дешам: Мбаппе светится и улыбается в сборной Франции. Вылет «ПСЖ» из ЛЧ уже позади
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о настроении французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«С тех пор как Мбаппе прибыл в расположение сборной, он постоянно светится и улыбается. Футбол непрост, но поражение «ПСЖ» в Лиге чемпионов уже позади. Мбаппе — часть нашей команды. Он знает, что важен для нас, он способен решать исход матчей. Это не Килиан и команда, а Килиан в команде», — приводит слова Дешама Goal.com.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона. С 2017 года Мбаппе вызывается в сборную Франции.
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