«Брентфорд» готов продлить контракт с Кристианом Эриксеном

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен может продлить контракт с английским клубом, сообщает The Times.



По информации источника, «Брентфорд» готов заключить новое соглашение с 30-летним датским футболистом летом, если к Эриксену не проявит интерес клуб из первой шестёрки английской Премьер-лиги.



Напомним, в матче чемпионата Европы с национальной командой Финляндии (0:1) летом 2021 года Эриксен перенёс остановку сердца. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Датчанин присоединился к «Брентфорду» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. Ранее полузащитник выступал за амстердамский «Аякс», «Тоттенхэм Хотспур» и миланский «Интер».