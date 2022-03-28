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«Брентфорд» готов продлить контракт с Кристианом Эриксеном

«Брентфорд» готов продлить контракт с Кристианом Эриксеном
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Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен может продлить контракт с английским клубом, сообщает The Times.

По информации источника, «Брентфорд» готов заключить новое соглашение с 30-летним датским футболистом летом, если к Эриксену не проявит интерес клуб из первой шестёрки английской Премьер-лиги.

Напомним, в матче чемпионата Европы с национальной командой Финляндии (0:1) летом 2021 года Эриксен перенёс остановку сердца. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Датчанин присоединился к «Брентфорду» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. Ранее полузащитник выступал за амстердамский «Аякс», «Тоттенхэм Хотспур» и миланский «Интер».

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