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Матиас Норманн: не хочу возвращаться в Россию

Матиас Норманн: не хочу возвращаться в Россию
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, выступающий на правах аренды за «Норвич Сити», признался, что не хочет возвращаться в Россию.

«Понятия не имею, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. Буду делать то, что должен, до лета, а потом посмотрим. Возможно, я слишком много думаю о том, что произойдёт летом. Если удастся изменить ситуацию с «Норвичем» и остаться в английской Премьер-лиге, это было бы лучше всего. Что будет с контрактом, если «Норвич» вылетит? У меня нет информации», — приводит слова Норманна TV2.

Напомним, нынешним летом Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги норвежский полузащитник в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».

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