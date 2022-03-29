Президент «Барселоны»: мне очень нравится Феликс. Его агент знает об этом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о нападающем мадридского «Атлетико» Жоау Феликсе.



«Он мне очень нравится. Агент Феликса знает об этом. Он отличный футболист, я его обожаю. Была ли возможность обменять Гризманна на него? Да, такая возможность рассматривалась. Мы пробовали заполучить Феликса, но «Атлетико» не хочет с ним расставаться. Что же, хорошо», — приводит слова Лапорты Sport.es.



Напомним, Феликс перешёл в мадридский «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» в 2019 году. В нынешнем сезоне 22-летний португальский футболист принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Феликс вызывается в национальную команду Португалии.

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