Саутгейт поддержал Магуайра в непростой ситуации

Главный тренер собрной Англии по футболу Гарет Саутгейт поддержал своего подопечного Гарри Магуайра, который столкнулся с неоднократной критикой в свой адрес из-за своих ошибок в матчах за «Манчестер Юнайтед».

«Он привел нас к полуфиналу чемпионата мира и финалу чемпионата Европы, так что нет сомнений, что он более чем способен играть на самом высоком уровне.



Осенью он был очень хорош. «Манчестер Юнайтед» переживает трудный момент, на это может быть множество причин. Это не значит, что можно пару лет быть в плохой форме и все равно попадать в сборную.

Иногда все зависит от конкуренции на позиции. У нас были нападающие, потерявшие форму, но у них была прямая замена. Так что решение непростое», – приводит слова Саутгейта SkySports.