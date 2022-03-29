Рауль: я уверен, что «Реал» выбьет «Челси» из Лиги чемпионов

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес считает «Королевский» клуб фаворитом в паре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Конечно, я уверен, что «Реал» выбьет «Челси» из Лиги чемпионов. Мы идем первыми в чемпионате Испании, вышли в четвертьфинал главного еврокубка.

Команда готова. Сейчас начинается самый захватывающий отрезок сезона. В этот период всё решится, пришло время наслаждаться», — приводит слова Рауля Marca.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля. Ответный матч запланирован на 12 апреля.



Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени. Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».