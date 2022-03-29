Лапорта: не могу говорить о Левандовском и Салахе, иначе скажут, что я мешаю переговорам

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об интересе каталонского клуба к нападающему мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовскому и нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

«Лучшие игроки хотят присоединиться к «Барселоне», это ясно. Я не могу сказать, ведем ли мы переговоры о Левандовском и Салахе, потому что в клубе скажут мне, что я создаю проблемы в переговорах», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее представители польского форварда опровергли информацию о наличии предварительных договорённостей между игроком и «Барселоной». Также сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность трансфера поляка за € 50 млн, но в крайнем случае готова увеличить сумму до € 60 млн. Также ранее появилась информация, что клуб готов превысить зарплатный лимит для подписания поляка.