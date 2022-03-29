«Арсенал» сделал первое предложение «Интеру» по трансферу Лаутаро Мартинеса

Лондонский «Арсенал» сделал первый запрос о трансфере аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mirror.
По информации источника, «канониры» также обсуждали с агентом игрока возможный переход в летнее трансферное окно. Несмотря на то, что несколько месяцев назад Мартинес договорился о продлении контракта, итальянский клуб готов расстаться со своим игроком, если поступит предложение в размере около € 70 млн (£ 59 млн).
Ранее сообщалось, что на Мартинеса претендует мадридский «Атлетико», так как главный тренер «матрасников» Диего Симеоне заинтересован в подписании игрока.
24-летний Мартинес в 39 матчах нынешнего сезона забил 16 голов и отдал три результативные передачи. Его соглашение с «Интером» истекает в 2026 году. Рыночная стоимость аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.
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