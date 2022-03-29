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Сборной Македонии пообещали денежный бонус за победу над Португалией и выход на ЧМ

Сборной Македонии пообещали денежный бонус за победу над Португалией и выход на ЧМ
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Правительство Северной Македонии пытается разными способами мотивировать свою национальную команду по футболу перед финальным стыковым матчем за право выхода на ЧМ-2022 с Португалией. Премьер-министр страны Димитар Ковачевски пообещал игрокам сборной денежный бонус за победу над португальцами и выход на чемпионат мира, информирует Mirror.

По сведениям источника, команда Северной Македонии может получить € 500 тыс. за свой первый в истории выход на чемпионат мира.

Напомним, финальный стыковой матч ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония состоится 29 марта на стадионе «Драгау» в Португалии. Начало встречи — в 21:45 мск. Победитель этого противостояния получит путёвку на мундиаль в Катаре.

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