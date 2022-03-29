Мостовой считает необходимой деятельность «Спартака-2», несмотря на денежный кризис Федуна

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что деятельность «Спартака-2» нельзя приостанавливать, несмотря на сложное финансовое положение владельца клуба Леонида Федуна.

«Спартак-2», дубли, школы и академии нужны. Без этого футбола не будет. Говорим о том, что иностранцы уезжают, а что, 5-7 лет назад не могли своих воспитать? Покупали за бешеные деньги игроков, а теперь ситуация заставляет отказываться. Можно было подумать о своих игроках раньше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, ранее Федун на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) рассказал о своей сложной финансовой ситуации.

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