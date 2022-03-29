«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи АПЛ до конца сезона

Лондонский «Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт синих.



По информации источника, игры «аристократов» на стадионе «Стэмфорд Бридж» смогут посещать только владельцы абонементов. Тем не менее билеты на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», на полуфинал Кубка Англии с «Кристал Пэлас», а также на выездную игру 32-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» можно будет купить.



Напомним, ограничения на продажу билетов были наложены на «Челси» из-за санкций Великобритании против российского владельца клуба Романа Абрамовича. Были заблокированы активы бизнесмена, в том числе и футбольный клуб. В данный момент ведутся поиски покупателя «Челси».

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