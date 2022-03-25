Заявки американских миллиардеров лидируют в борьбе за покупку «Челси»

Заявки американских миллиардеров лидируют в борьбе за покупку лондонского «Челси», сообщает The Financial Times.

По информации источника, предпочтительными на данный момент являются предложения, поступившие от двух групп инвесторов: во главе с Тоддом Бели, финансистом и владельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс», а также от консорциума во главе с Джошем Харрисом и Дэвидом Блитцером, миллиардерами, владеющими спортивными командами, включая клуб НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс».



Другие участники торгов, в том числе инвесторы из Саудовской Аравии Saudi Media Group, были проинформированы о том, что они исключены из числа претендентов.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).



10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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