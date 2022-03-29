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«Барселона» может выбыть из борьбы за Салаха из-за финансовых ограничений Ла Лиги

«Барселона» может выбыть из борьбы за Салаха из-за финансовых ограничений Ла Лиги
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Переход нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в «Барселону» может не состояться из-за финансовых ограничений, наложенных на клуб со стороны Ла Лиги, сообщает Marca.

По информации источника, из-за финансовых трудностей и необходимости соблюдать лимит расходов каталонский клуб может быть исключён из борьбы за 29-летнего египетского футболиста. Ранее сообщалось, что Салах заинтересован в предложении «Барселоны» и готов его рассмотреть.

Напомним, Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. Действующий контракт египетского форварда с английским клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне Салах принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

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