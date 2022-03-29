«Барселона» может выбыть из борьбы за Салаха из-за финансовых ограничений Ла Лиги
Поделиться
Переход нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в «Барселону» может не состояться из-за финансовых ограничений, наложенных на клуб со стороны Ла Лиги, сообщает Marca.
По информации источника, из-за финансовых трудностей и необходимости соблюдать лимит расходов каталонский клуб может быть исключён из борьбы за 29-летнего египетского футболиста. Ранее сообщалось, что Салах заинтересован в предложении «Барселоны» и готов его рассмотреть.
Напомним, Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. Действующий контракт египетского форварда с английским клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне Салах принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.
Комментарии
- 29 марта 2022
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:41
-
18:27
-
18:22
-
18:12
-
18:12
-
18:04
-
17:54
-
17:44
-
17:44
-
17:40
-
17:29
-
17:27
-
17:21
-
17:14
-
17:14
-
17:11
-
17:08
-
17:03
-
16:54
-
16:52
-
16:40
-
16:31
-
16:25
-
16:05
-
15:59
-
15:42
-
15:19
-
15:13
-
15:04
-
14:45
-
14:37
-
14:35
Партнерский контент