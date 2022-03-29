Португалия — Северная Македония: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 29 марта, состоится финальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Португалии и Северной Македонии. Команды встретятся на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Противостояние начнётся в 21:45 мск.
Победитель пары Португалия — Северная Македония выйдет на чемпионат мира в Катаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев. Португалия в 1/2 финала переиграла Турцию со счётом 3:1.
Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в мундиале.
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