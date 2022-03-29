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«Атлетико» намерен купить Мартинеса, если выйдет в Лигу чемпионов

«Атлетико» намерен купить Мартинеса, если выйдет в Лигу чемпионов
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может стать игроком мадридского «Атлетико». Об этом сообщает журналист Сезар Мерло в своей социальной сети.

По информации источника, «матрасники» хотят приобрести аргентинца, если по итогам сезона попадут в Лигу чемпионов. При этом сам форвард не хочет покидать стан «нерадзурри», но будет готов уйти ради того, чтобы миланский клуб заработал.

Ранее сообщалось, что на Мартинеса претендует мадридский «Атлетико», так как в подписании игрока заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

24-летний Мартинес в 39 матчах нынешнего сезона забил 16 голов и отдал три результативные передачи. Его соглашение с «Интером» истекает в 2026 году. Рыночная стоимость аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.

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