Армения проиграла Норвегии со счётом 0:9. Это самое крупное поражение в истории сборной

Сегодня, 29 марта, на стадионе «Уллевол» в Осло в рамках товарищеского матча встречались сборные Норвегии и Армении. Хозяева одержали разгромную победу – 9:0.
С 17-й минуты армяне играли в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Арман Оганесян. На 24-й минуте счёт открыл нападающий Эрлинг Холанд, ему ассистировал Мохамед Эльюнусси. Через четыре минуты форвард Джошуа Кинг реализовал пенальти в ворота сборной Армении. На 30-й минуте полузащитник Кристиан Торстведт довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Холанд.
Через три минуты Кинг оформил дубль, голевой пас отдал Мартин Эдегор. В добавленное к первому тайму время Холанд забил свой второй гол в матче, Эрлингу ассистировал Торстведт. На 59-й минуте после паса Андреас Ханше-Ольсена Кинг сделал хет-трик. На 80-й минуте седьмой мяч в ворота сборной Армении заколотил полузащитник Матс Дели, пас отдал Ветон Бериша. На 86-й минуте с передачи Эдегора отличился нападающий Александр Сёрлот. В добавленное ко второму тайму время Сёрлот оформил дубль, ассистировал Кинг.
Отметим, что поражение сборной Армении в матче с Норвегией стало самым крупным в истории национальной команды. Предыдущий антирекорд датируется 2019 годом, когда армяне уступили Италии со счётом 9:1.
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