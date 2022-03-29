В «Аталанте» рассказали о состоянии Алексея Миранчука после травмы

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори сообщил о скором возвращении российского полузащитника Алексея Миранчука на поле.
«Думаю, что Миранчук будет готов к игре с «Наполи», — сказал Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Миранчук пропустил последние матчи «Аталанты» из-за повреждения. Матч Серии А «Аталанта» — «Наполи» состоится 3 апреля.
Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. В составе железнодорожников игрок становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Всего за новый клуб 26-летний полузащитник провёл 50 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. За сборную России Миранчук провёл 41 матч, в которых забил 6 мячей.
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