Спортивный директор «Бетиса» заявил о неопределённости будущего Бельерина

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», может вернуться в Англию.
«Мы до сих пор не ведём переговоры с «Арсеналом» и не говорили о будущем. Нам нужно подождать, чтобы увидеть, как мы закончим сезон», — цитирует спортивного директора «Бетиса» Антонио Кордона ABC de Sevila.
В текущем сезоне Эктор в 19 играх чемпионата Испании отдал две голевые передачи. Испанский крайний защитник выступал за «Арсенал» с 2013 года. Также футболист играл в аренде в «Уотфорде». Контракт Бельерина с «канонирами» действует до лета 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. В прошлом сезоне чемпионата Англии испанец провёл за «Арсенал» 25 матчей (24 в основе), забил один гол и отдал две голевые передачи.
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