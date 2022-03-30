Кейруш объявил об уходе из сборной Египта после невыхода на чемпионат мира

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш в своей социальной сети сообщил, что покидает сборную Египта.

Вчера сборная Сенегала пробилась в финальную стадию чемпионата мира 2022 года в Катаре, а национальная команда Египта пропустит турнир. Чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. 68-летний специалист сменил на посту наставника египтян Хоссама Эль-Бадри.

До Египта последним место работы Кейруша была сборная Колумбии, которую он возглавлял с февраля 2019 года по декабрь 2020-го. На тот момент Колумбия в южноамериканской отборочной группе чемпионата мира — 2022 занимала седьмое место, набрав 4 очка в четырёх турах. До Колумбии Кейруш тренировал Иран, Португалию, «Реал», ЮАР, ОАЭ, «Спортинг» и другие команды, а также входил в штаб «Манчестер Юнайтед».