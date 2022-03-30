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Египетская футбольная ассоциация подала жалобу на фанатов сборной Сенегала

Египетская футбольная ассоциация подала жалобу на фанатов сборной Сенегала
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Египетская футбольная ассоциация (EFA) подала официальную жалобу по итогам ответного матча африканского отбора ЧМ-2022 с Сенегалом, сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу организации.

EFA сообщила, что болельщики сборной Сенегала использовали лазерные указки, чтобы помешать футболистам египетской команды. Игроки сборной Египта также подверглись расистским оскорблениям во время встречи, а командный автобус неизвестные забросали камнями и бутылками, разбив стёкла. Отмечается, что после завершения матча в нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха летели предметы с трибун — форвард покидал поле в сопровождении телохранителей.

Напомним, в первой встрече победу со счётом 1:0 одержал Египет. Ответная игра завершилась победой сборной Сенегала в серии пенальти (1:0, 3:1 — по пенальти). Таким образом, сборная Сенегала пробилась в финальную стадию чемпионата мира 2022 года в Катаре, а национальная команда Египта пропустит турнир.

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