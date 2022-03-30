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«Поздравляю, братья». Малиновский поздравил поляков с выходом на чемпионат мира

«Поздравляю, братья». Малиновский поздравил поляков с выходом на чемпионат мира
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поздравил сборную Польши с выходом на чемпионат мира.

«Поздравляю, братья», – написал Малиновский в своей социальной сети.

На 49-й минуте пенальти в ворота сборной Швеции реализовал нападающий Роберт Левандовски. На 72-й минуте преимущество национальной команды Польши удвоил полузащитник Пётр Зелиньски.

Таким образом, сборная Польши вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а национальная команда Швеции пропустит турнир. Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19). В полуфинале шведы обыграли сборную Чехии. Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.

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