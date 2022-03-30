Комппер: значительное влияние на меня оказал Ральф Рангник

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Марвин Комппер рассказал о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Ральфе Рангнике.
«Мне довольно рано в моей спортивной карьере, ещё 7-8 лет назад, стало ясно, что я хочу стать тренером. В последние годы карьеры футболиста я параллельно с игрой детально изучал и тренерскую работу, это был мой сознательный выбор. Что касается учителей, то у меня были отличные, замечательные тренеры, у которых я научился очень многому. Значительное влияние на меня оказал Ральф Рангник.
Это тренер, под чьим руководством я провёл наибольшее время в своей спортивной карьере. Можно сказать, что именно он меня сформировал, «отчеканил». Также в молодые годы моим главным тренером был Юпп Хайнкес, он тоже на меня повлиял, я многому у него научился. Ещё Брендан Роджерс — под его руководством я играл в «Селтике». У всех тренеров я старался подмечать и перенимать лучшее, создать базу, и при этом найти свою тренерскую дорогу, собственный путь, обрести свою идентичность», — цитирует тренера пресс-служба красно-зеленых.
- 30 марта 2022
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