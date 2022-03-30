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«Крылья Советов» интересуются полузащитником «Спартака»

«Крылья Советов» интересуются полузащитником «Спартака»
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«Крылья Советов» интересуются полузащитником московского «Спартака» Константином Шильцовым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Самарский клуб уже обозначил свой интерес к 19-летнему футболисту и рассматривает возможность предложения о трансфере. В нынешнем сезоне Шильцов забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи в Футбольной национальной лиге в составе «Спартака-2». Контракт игрока со «Спартаком» истекает в мае 2023 года.

«Крылья Советов» набрали 32 очка в 21 матче и занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (27) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48). Действующий чемпион России — «Зенит».

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