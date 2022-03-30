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Мане — о выходе на ЧМ-2022: я дважды выиграл, Салах дважды проиграл. Мне повезло больше

Мане — о выходе на ЧМ-2022: я дважды выиграл, Салах дважды проиграл. Мне повезло больше
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане прокомментировал победу в ответном матче африканского отбора чемпионата мира 2022 года с национальной командой Египта (1:0, 3:1 — по пенальти). Напомним, за египетскую команду выступает партнёр Мане по английскому клубу форвард Мохамед Салах.

«Я дважды выиграл, а Мо дважды проиграл. Мне повезло больше. Я горжусь тем, что мы выиграли Кубок африканских наций, а теперь вышли на чемпионат мира в Катаре. Это моя мечта», — приводит слова Мане KingFut.

Сборная Сенегала пробилась в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, а национальная команда Египта пропустит турнир. Чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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