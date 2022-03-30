В «Ахмате» отреагировали на новость, что легионеры клуба решили остаться на новых условиях

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал новость, что легионеры клуба решили остаться на новых условиях. Ранее «РБ-Спорт» сообщил, что в связи с изменением курса валют легионерам «Ахмата» было предложено подписать новые контракты с изменёнными финансовыми условиями. Футболисты ответили положительно.
«Не будем комментировать детали, но факт, что мы нашли взаимопонимание со своими футболистами. Они продолжают играть и исполнять свои трудовые обязательства», — сказал Ахмед Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, 19 марта в Грозном состоялся очередной матч 22-го тура РПЛ. «Ахмат» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 3:2. «Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (31 очко) — на восьмом месте.
- 30 марта 2022
-
17:38
-
17:32
-
17:17
-
17:13
-
17:00
-
16:46
-
16:34
-
16:34
-
16:19
-
16:13
-
16:04
-
15:48
-
15:44
-
15:17
-
15:11
-
14:59
-
14:56
-
14:45
-
14:41
-
14:38
-
14:18
-
14:09
-
13:58
-
13:56
-
13:47
-
13:43
-
13:35
-
13:17
-
12:57
-
12:55
-
12:47
-
12:40
-
12:29
-
12:05
-
11:56