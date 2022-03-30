В «Ахмате» отреагировали на новость, что легионеры клуба решили остаться на новых условиях

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал новость, что легионеры клуба решили остаться на новых условиях. Ранее «РБ-Спорт» сообщил, что в связи с изменением курса валют легионерам «Ахмата» было предложено подписать новые контракты с изменёнными финансовыми условиями. Футболисты ответили положительно.



«Не будем комментировать детали, но факт, что мы нашли взаимопонимание со своими футболистами. Они продолжают играть и исполнять свои трудовые обязательства», — сказал Ахмед Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, 19 марта в Грозном состоялся очередной матч 22-го тура РПЛ. «Ахмат» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 3:2. «Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (31 очко) — на восьмом месте.

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