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На матче женской ЛЧ «Барселона» — «Реал» был установлен мировой рекорд по посещаемости

На матче женской ЛЧ «Барселона» — «Реал» был установлен мировой рекорд по посещаемости
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На ответном матче 1/4 финала женской Лиги чемпионов «Барселона» — «Реал» (5:2) был установлен мировой рекорд по посещаемости, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Встречу посетили 91 553 зрителя. Эта отметка стала рекордной в истории женского футбола. Стоит отметить, что встреча проходила на стадионе «Камп Ноу», на котором проводят свои матчи и мужская команда «Барселоны».

Предыдущий рекорд был установлен на финальном матче чемпионата мира – 1999, в котором сыграли сборная США и национальная команда Китая. Тогда посещаемость составила 90 185 болельщиков.

«Барселона» переиграла мадридский «Реал» в ответном матче 1/4 финала женской Лиги чемпионов со счётом 5:2 и пробилась в полуфинал соревнований.

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