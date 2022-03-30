На матче женской ЛЧ «Барселона» — «Реал» был установлен мировой рекорд по посещаемости

На ответном матче 1/4 финала женской Лиги чемпионов «Барселона» — «Реал» (5:2) был установлен мировой рекорд по посещаемости, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Встречу посетили 91 553 зрителя. Эта отметка стала рекордной в истории женского футбола. Стоит отметить, что встреча проходила на стадионе «Камп Ноу», на котором проводят свои матчи и мужская команда «Барселоны».



Предыдущий рекорд был установлен на финальном матче чемпионата мира – 1999, в котором сыграли сборная США и национальная команда Китая. Тогда посещаемость составила 90 185 болельщиков.



«Барселона» переиграла мадридский «Реал» в ответном матче 1/4 финала женской Лиги чемпионов со счётом 5:2 и пробилась в полуфинал соревнований.

Новость по теме «Барселона» хочет бесплатно подписать ещё одного нападающего «Арсенала». Он в списке Хави