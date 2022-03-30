Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Новой Зеландии пробилась в межконтинентальные стыковые матчи к ЧМ-2022

Сборная Новой Зеландии пробилась в межконтинентальные стыковые матчи к ЧМ-2022
Комментарии

Сборная Новой Зеландии встречалась с национальной командой Соломоновых островов в финальном матче квалификации к чемпионату мира – 2022 в зоне Океании. Встреча прошла на стадионе «Гранд Хамад» в Дохе (Катар). Она завершилась разгромной победой Новой Зеландии со счётом 5:0.

На 23-й минуте счёт открыл полузащитник Билл Туилома. На 39-й минуте отличился нападающий Крис Вуд. На 49-й минуте чужие ворота поразил полузащитник Джо Белл. Затем всё тот же Билл Туилома оформил дубль. А финальную точку поставил нападающий Мэттью Гарбетт, который вышел на замену и отличился в компенсированное ко второму тайму время.

Эта победа позволила сборной Новой Зеландии пробиться в межконтинентальные стыковые матчи. Там ей будет противостоять национальная команда, которая займёт 4-е место в зоне КОНКАКАФ.

ЧМ-2022 - Океания. Финал
30 марта 2022, среда. 20:00 МСК
Соломоновы острова
Окончен
0 : 5
Новая Зеландия
0:1 Туилома – 23'   0:2 Вуд – 39'   0:3 Белл – 49'   0:4 Туилома – 69'   0:5 Гарбетт – 90+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022