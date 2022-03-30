Сборная Новой Зеландии пробилась в межконтинентальные стыковые матчи к ЧМ-2022

Сборная Новой Зеландии встречалась с национальной командой Соломоновых островов в финальном матче квалификации к чемпионату мира – 2022 в зоне Океании. Встреча прошла на стадионе «Гранд Хамад» в Дохе (Катар). Она завершилась разгромной победой Новой Зеландии со счётом 5:0.
На 23-й минуте счёт открыл полузащитник Билл Туилома. На 39-й минуте отличился нападающий Крис Вуд. На 49-й минуте чужие ворота поразил полузащитник Джо Белл. Затем всё тот же Билл Туилома оформил дубль. А финальную точку поставил нападающий Мэттью Гарбетт, который вышел на замену и отличился в компенсированное ко второму тайму время.
Эта победа позволила сборной Новой Зеландии пробиться в межконтинентальные стыковые матчи. Там ей будет противостоять национальная команда, которая займёт 4-е место в зоне КОНКАКАФ.
- 30 марта 2022
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