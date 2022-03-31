Джампьеро Вентура: нужно давать больше шансов молодым игрокам

Бывший тренер сборной Италии Джампьеро Вентура считает, что нужно чаще использовать в игре молодых итальянских игроков.
«Нужно давать больше шансов молодым игрокам. У них должно быть время для роста. Среди нападающих сборной многие никогда не играли в Лиге чемпионов. Международные турниры дают многое. В Серии А много иностранных игроков, которые не так хороши. Молодые итальянцы должны чаще появляться на поле. Я считаю, что техника должна преобладать над тактикой. Раньше в футбольных школах дети часами проводили время с мячом в ногах, а теперь наоборот. Если у вас нет техники, то как вы играете?», — цитирует Вентуру Calciomercato со ссылкой на Corriere della Sera.
74-летний специалист тренировал сборную Италию, но был уволен после того, как не сумел вывести команду на чемпионат мира — 2018.
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