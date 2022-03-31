Египет, не вышедший на ЧМ-2022, настаивает на переигровке матча квалификации с Сенегалом

Президент Египетской футбольной ассоциации Джамал Аллам рассказал о подаче в ФИФА и КАФ жалобы с просьбой переиграть матч квалификации ЧМ-2022 с Сенегалом. Египет уступил в этой встрече по пенальти и не вышел на чемпионат мира.

«Федерации футбола Египта и Африки должны вмешаться в ситуацию, чтобы поддержать египетскую команду. Мы посетим Конгресс ФИФА, встретимся с Джанни Инфантино и передадим необходимые документы в дисциплинарный комитет. В этом матче с нами многое произошло, на наших игроков напали.

Мы попросили переигровку матча, потому что матч проходил в странной атмосфере. Если бы мы проиграли в обычных обстоятельствах, мы бы поздравили Сенегал, и всё закончилось.

Перед матчем мы столкнулись со многими неприятными ситуациями. Мы попросили организаторов матча в Сенегале выехать из отеля в 2:30, потому что расстояние между отелем и стадионом составляет 34 км. Это может занять плюс-минус час. Мы приехали в 4 на стадион, а ехали часа полтора. Автобус не сразу въехал на стадион, а много стоял без дела около него.

По поводу болельщиков: наши игроки подверглись их нападкам. Больше всего досталось Салаху. Для болельщиков Египта должны были выделить отдельные сектора. Но организаторы настояли на том, чтобы разместить наших фанатов прямо посреди сенегальских болельщиков. Более того, в громкоговоритель на стадионе звучали оскорбления в сторону сборной Египта, которые активно подхватывали болельщики из Сенегала», — приводит слова Аллама Youm7.