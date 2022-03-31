Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алжир, не вышедший на ЧМ-2022, намерен запросить переигровку матча плей-офф с Камеруном

Алжир, не вышедший на ЧМ-2022, намерен запросить переигровку матча плей-офф с Камеруном
Комментарии

Федерация футбола Алжира намерена запросить переигровку ответного матча плей-офф за право выхода на ЧМ-2022 с Камеруном. Встреча завершилась со счётом 2:1 после дополнительного времени в пользу камерунцев. Таким образом, Алжир не вышел на мундиаль в Катаре, а Камерун примет участие в мировом первенстве.

Как информирует La Gazette du Fennec, Алжир считает ошибки арбитра в матче с Камеруном фатальными. На данный момент Алжирская федерация футбола составляет запрос, который будет направлен в ФИФА в течение нескольких часов. Однако источник отмечает, что успешное одобрение этого запроса маловероятно, ведь жеребьёвка финальной стадии ЧМ-2022 пройдёт уже завтра.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Египет, не вышедший на ЧМ-2022, настаивает на переигровке матча квалификации с Сенегалом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022