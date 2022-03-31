Алжир, не вышедший на ЧМ-2022, намерен запросить переигровку матча плей-офф с Камеруном

Федерация футбола Алжира намерена запросить переигровку ответного матча плей-офф за право выхода на ЧМ-2022 с Камеруном. Встреча завершилась со счётом 2:1 после дополнительного времени в пользу камерунцев. Таким образом, Алжир не вышел на мундиаль в Катаре, а Камерун примет участие в мировом первенстве.
Как информирует La Gazette du Fennec, Алжир считает ошибки арбитра в матче с Камеруном фатальными. На данный момент Алжирская федерация футбола составляет запрос, который будет направлен в ФИФА в течение нескольких часов. Однако источник отмечает, что успешное одобрение этого запроса маловероятно, ведь жеребьёвка финальной стадии ЧМ-2022 пройдёт уже завтра.
Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 31 марта 2022
-
10:24
-
10:17
-
10:10
-
10:01
-
09:57
-
09:38
-
09:36
-
09:28
-
09:20
-
08:55
-
08:09
-
06:18
-
06:03
-
04:52
-
04:17
-
03:56
-
03:44
-
03:13
-
03:13
-
02:58
-
02:42
-
02:03
-
01:53
-
01:36
-
01:23
-
01:19
-
01:02
-
00:40
-
00:30
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 30 марта 2022
-
23:49
-
23:34
-
23:23