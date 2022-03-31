Алжир, не вышедший на ЧМ-2022, намерен запросить переигровку матча плей-офф с Камеруном

Федерация футбола Алжира намерена запросить переигровку ответного матча плей-офф за право выхода на ЧМ-2022 с Камеруном. Встреча завершилась со счётом 2:1 после дополнительного времени в пользу камерунцев. Таким образом, Алжир не вышел на мундиаль в Катаре, а Камерун примет участие в мировом первенстве.

Как информирует La Gazette du Fennec, Алжир считает ошибки арбитра в матче с Камеруном фатальными. На данный момент Алжирская федерация футбола составляет запрос, который будет направлен в ФИФА в течение нескольких часов. Однако источник отмечает, что успешное одобрение этого запроса маловероятно, ведь жеребьёвка финальной стадии ЧМ-2022 пройдёт уже завтра.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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