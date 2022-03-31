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Семак: Ловрен не сыграет с «Сочи»

Семак: Ловрен не сыграет с «Сочи»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вернувшийся в команду хорватский защитник Деян Ловрен не сыграет в ближайшем матче РПЛ с «Сочи».

«Что касается травм, ничего не изменилось. Ловрен не сыграет с «Сочи», так как он проходит дополнительные обследования. Барриос ещё не прилетел. И Юри Алберто должен прилететь завтра, это связано с его личными делами. Крицюк и Одоевский продолжают реабилитацию. Остальные готовятся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой Ловрен хочет разорвать контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине. Позже главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что футболист не готов тренироваться в общей группе исключительно по состоянию здоровья.

Напомним, Деян Ловрен получил приглашение в сборную Хорватии на товарищеский турнир в Дохе (Катар). «Шашечные» сыграли вничью со Словенией (1:1) и обыграли Болгарию (2:1).

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