Семак: Ловрен не сыграет с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вернувшийся в команду хорватский защитник Деян Ловрен не сыграет в ближайшем матче РПЛ с «Сочи».

«Что касается травм, ничего не изменилось. Ловрен не сыграет с «Сочи», так как он проходит дополнительные обследования. Барриос ещё не прилетел. И Юри Алберто должен прилететь завтра, это связано с его личными делами. Крицюк и Одоевский продолжают реабилитацию. Остальные готовятся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой Ловрен хочет разорвать контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине. Позже главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что футболист не готов тренироваться в общей группе исключительно по состоянию здоровья.



Напомним, Деян Ловрен получил приглашение в сборную Хорватии на товарищеский турнир в Дохе (Катар). «Шашечные» сыграли вничью со Словенией (1:1) и обыграли Болгарию (2:1).