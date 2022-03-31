Семак рассказал, как команда собирается лететь на матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как команда собирается добираться на встречу 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Аэропорт в Сочи открыт, с ним проблем нет. Сложности с поездкой в Краснодар. «Динамо», насколько известно, будет лететь через Ставрополь. И если ничего не изменится, мы будем лететь так же. А потом на автобусе до Краснодара», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит» состоится 3 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Санкт-петербургский «Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. А с «Краснодаром» команда встретится 25 апреля в рамках 26-го тура.

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