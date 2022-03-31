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«Так и должно было быть». Бышовец — об утверждении русского языка официальным в ФИФА

«Так и должно было быть». Бышовец — об утверждении русского языка официальным в ФИФА
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Известный российский футбольный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал утверждение русского языка официальным в ФИФА.

«Что касается русского языка как официального, то так и должно было быть. Ещё с тех времён, когда вице-президентами ФИФА были победители Отечественной войны.

Мы доигрываем чемпионат, но впереди есть достаточно проблем, чтобы выйти из этой ситуации. Мы должны быть готовы к решению задач, которых от нас ждут болельщики. Такая возможность есть, будучи на тренировках, игре между сборными команд, можно сказать, что у нас хорошая молодёжь и перспективы. И национальная команда могла бы рассчитывать на хорошие результаты с поляками», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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