Сорокин рассказал о решении ФИФА не рассматривать изменение статуса России в организации

Член делегации РФС Алексей Сорокин отреагировал на решение ФИФА не лишать Россию членства в организации.



«До конгресса не было никаких оснований для каких-либо решений. Мы объективно ничего не нарушали. Если исповедовать принцип, что спорт вне политики, то всё справедливо. Обычный конгресс, хорошо, что он прошёл очно, потому что до этого проходил онлайн. Прошёл в традиционном режиме, с обычными отчётами. Много было разговоров о правах рабочих в Катаре», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Соответствующее решение принято на 72-м конгрессе ФИФА, который состоялся 31 марта в Катаре. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.



Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. При этом ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.

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