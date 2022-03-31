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Инфантино: ФИФА не предлагала проводить ЧМ раз в два года, а лишь хотела изучить эту идею

Инфантино: ФИФА не предлагала проводить ЧМ раз в два года, а лишь хотела изучить эту идею
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Президент ФИФА Джанни Инфантино опроверг намерение проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.

«Могу чётко заявить, что ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира раз в два года. Давайте проясним ситуацию: на предыдущем конгрессе ФИФА прошло голосование, по итогам которого 88% проголосовали за… изучение возможности проведения чемпионата мира каждые два года. Руководство ФИФА именно это и сделало, но мы не предлагали проводить ЧМ раз в два года.

Проведя анализ, мы пришли к выводу: ЧМ раз в два года – это осуществимо, но это будет иметь некоторые последствия. Мы должны ориентироваться не только на конфедерации, а и на лиги, клубы и игроков.

Дискуссия по поводу проведения чемпионата мира раз в два года была важна, потому что она позволила вернуть во главу повестки футбол национальных сборных. Должен быть баланс между клубами и сборными», — приводит слова Инфантино Daily Mail.

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