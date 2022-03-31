Баженов: если Черышев перейдёт в «Спартак», то усилит команду

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на возможный переход в московский клуб полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Интересно. Точно знаю, что иногда у сыновей совершенно другое мнение и ощущение мира, нежели у родителей. Чаще всего противоположное. Поэтому не совсем важно, что говорит отец.



Усилит ли Черышев «Спартак»? Да, усилит. Просто на какой позиции? Не сказал бы, что он может взять на себя некоторые функции Айртона. Однако Черышев хороший футболист, когда он в форме, это факт. Но мне почему-то не верится в этот трансфер», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее отец футболиста Дмитрий Черышев заявил, что хотел бы увидеть своего сына в составе красно-белых.