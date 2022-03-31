Карпин рассказал о проблемах «Ростова» с составом

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о кадровой ситуации в команде.



«Молодые футболисты? Им выпал шанс играть и получать много времени на поле. Они это полностью заслуживают и полностью оправдывают.



Да, есть недочёты – без этого никуда. Но, учитывая ситуацию и возраст ребят, мы где-то «закрываем глаза» на определённые ошибки. Для некоторых ребят, можно сказать, последние матчи стали дебютными в Премьер-Лиге. Стараемся больше акцентировать внимание на желании и самоотдаче, с которыми они пытаются выполнять все требования, которые мы им предъявляем. Повторюсь: очень рад за них, горжусь ими.



С какими проблемами успели столкнуться в нынешней ситуации? Если это можно назвать проблемой. В обороне, как правило, играют опытные футболисты, а у нас сейчас в этой линии совсем молодые ребята: 18-летние Лангович и Мелёхин, 20-летний Сильянов.



Да и центр поля, так скажем, не самый опытный. Тому же Глебову, несмотря на то что он уже провёл почти 100 матчей за «Ростов», всего 22 года. Щетинину 20 лет, он провёл две-три игры на высоком уровне. Да и Байрамян играет не на своей позиции. Причиной этого стал отъезд всех трёх опорников (Хасимото, Кнудсена и Гиговича).

Проблема количественного дефицита игроков на этой позиции стоит даже выше, чем качественный дефицит. Но если брать в расчёт два последних выездных матча, то мы не уступили в них ни по игре, ни по результату. Могу сказать только слова благодарности ребятам», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба на официальном сайте.

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