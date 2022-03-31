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Рой Кин — о тен Хаге: очевидно, хороший вариант для «Манчестер Юнайтед»

Рой Кин — о тен Хаге: очевидно, хороший вариант для «Манчестер Юнайтед»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил кандидатуру нынешнего тренера «Аякса» Эрика тен Хага на пост главного тренера «красных дьяволов».

«Я думаю, что фанаты «Манчестер Юнайтед» требуют нового старта и нового имени. Они хотят чего-то совершенно другого, чего у них не было раньше, и это, вероятно, в некотором роде идёт против Почеттино.

Является ли тен Хаг подходящим вариантом? Ну, я не знаю, но он, очевидно, хороший вариант. Но никто не знает, пока он не займёт пост менеджера и не оценит объём работы, которую необходимо сделать. Они рассматривают четыре-пять кандидатов, и я не против этого. Очевидно, что этот сезон – огромное разочарование, и впереди важные два месяца, чтобы попытаться попасть в четвёрку лучших в АПЛ», — цитирует Кина SkySports.

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