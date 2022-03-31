Рой Кин — о тен Хаге: очевидно, хороший вариант для «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил кандидатуру нынешнего тренера «Аякса» Эрика тен Хага на пост главного тренера «красных дьяволов».
«Я думаю, что фанаты «Манчестер Юнайтед» требуют нового старта и нового имени. Они хотят чего-то совершенно другого, чего у них не было раньше, и это, вероятно, в некотором роде идёт против Почеттино.
Является ли тен Хаг подходящим вариантом? Ну, я не знаю, но он, очевидно, хороший вариант. Но никто не знает, пока он не займёт пост менеджера и не оценит объём работы, которую необходимо сделать. Они рассматривают четыре-пять кандидатов, и я не против этого. Очевидно, что этот сезон – огромное разочарование, и впереди важные два месяца, чтобы попытаться попасть в четвёрку лучших в АПЛ», — цитирует Кина SkySports.
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