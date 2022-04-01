«Барселона» может продать Араухо в «Манчестер Сити»

Английский «Манчестер Сити» приближается к закрытию сделки по переходу защитника «Барселоны» Рональда Араухо в свой клуб. Об этом сообщает Super Deporte.

По сведениям источника, 23-летний уругвайский футболист не смог договориться с «Барселоной» об условиях продления контракта, который истекает в 2023 году. Желание подписать Араухо выразили три другие английские команды. Речь идёт об «Арсенале», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



Араухо стал игроком «Барселоны» в 2018 году. В нынешнем сезоне на счету футболиста 33 проведённых встречи, в которых он отметился четырьмя голами.

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